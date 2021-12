A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta terça-feira, em seu site oficial, o calendário do futebol brasileiro em 2016. Apesar de divulgar que ajudará os clubes e a seleção com uma pausa quando o time comandado pelo técnico Dunga jogar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, fato que será uma repetição do que acontecerá nesta temporada - em outubro e novembro -, o Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa América Especial Centenário, em junho, e os Jogos Olímpicos do Rio, em agosto.

Estadão Conteúdo CBF anuncia calendário de 2016 e Brasileiro não para na Copa América e Olimpíadas

De uma forma geral, o calendário de 2016 é igual ao deste ano. Os clubes terão todo o mês de janeiro para o período de pré-temporada, já que os Estaduais começarão apenas no dia 31. Estes torneios terão 19 datas disponíveis e serão encerrados no dia 8 de maio. Na semana seguinte começa os Brasileiros da Série A e da Série B.

No primeiro semestre, mais especificamente no final de março, os clubes serão prejudicados pela seleção, que jogará duas vezes pelas Eliminatórias. Nestas datas, os Estaduais não serão paralisados. No final de maio, já pelo Brasileirão, mais dois jogos do time de Dunga. Como serão partidas amistosas, o campeonato nacional não vai parar nestas datas.

Em junho, as equipes ficarão sem os atletas convocados em pelo menos seis rodadas do campeonato por conta da Copa América Especial Centenário, entre os dias 8 e 26, nos Estados Unidos. E ao menos em mais cinco rodadas devido à Olimpíada do Rio (entre os dias 3 a 21 de agosto) - o Brasil será representado por atletas sub-23 na competição.

No segundo semestre, a perda dos clubes será parcial. Nos confrontos das Eliminatórias entre 2 e 6 de setembro (Equador e Colômbia, este no Brasil, respectivamente), não haverá rodada do Brasileirão, mas já no dia 7 terá uma rodada cheia da competição.

Em outubro e novembro, a mesma situação acontecerá, com o agravante de que o segundo duelo será fora de casa. Um dia depois de jogar contra a Venezuela, em 11 de outubro, o Brasileirão voltará a ter jogos. Já no dia 15 de novembro, a equipe de Dunga enfrentará o Peru como visitante. E no dia 16, haverá a 35.ª rodada do Nacional.

No Brasileirão deste ano, os clubes também não sofrerão com desfalques em outubro (dias 10 e 11) e novembro (dias 14 e 15). Nestas datas, não haverá partidas do Nacional. Mas haverá rodadas no dia seguinte da segunda partida da rodada dupla (em 14 de outubro, um dia depois de o Brasil enfrentar a Venezuela, em Fortaleza, e em 18 de novembro, um dia após o duelo contra o Peru, em Salvador).

"Ouvimos os clubes, fazemos pesquisas com os torcedores e partimos para a atitude. Os jogos às 11 horas de domingo foram ampliados a pedido dos clubes. A cerimônia de entrada e a organização do entorno do gramado eram demandas do público, das emissoras e dos patrocinadores. Essa mudança no calendário é mais uma evolução", disse o diretor de Competições, Manoel Flores, em comunicado da CBF.

