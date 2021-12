CBF anuncia amistoso da seleção feminina contra a França dia 16

Depois de terminar em quarto lugar nos Jogos Olímpicos do Rio, a seleção brasileira feminina de futebol conheceu nesta quinta-feira, 25, seu próximo compromisso. A CBF informou que o time de Marta fará um amistoso contra a França, dia 16 de setembro, às 16 horas, no Stade des Alpes, em Grenoble.

Será o primeiro duelo da equipe nacional depois de perder a medalha de bronze para o Canadá, com uma derrota por 2 a 1, no estádio do Mineirão. Principal jogadora da equipe, Marta deve participar da partida, mas ainda tem futuro incerto na seleção.

Quem ficará de fora é a volante Formiga, de 38 anos. Logo após a Olimpíada, ela anunciou sua aposentadoria. A jogadora se despede como única atleta a disputar as seis competições olímpicas de futebol feminino.

No total, conquistou duas medalhas de prata (Atenas-2004 e Pequim-2008), três títulos do Pan-Americano (2003, 2007 e 2015), dois campeonatos sul-americanos (2010 e 2014), além de um vice-campeonato mundial (2007) e três títulos da Copa Libertadores da América (2011, 2013 e 2014).

O técnico Vadão também aguarda uma posição da CBF para saber se continuará no cargo no próximo ano. Enquanto isso, chegou a pedir mais apoio ao futebol feminino. "Embora não tenhamos conquistado a medalha de ouro, conquistamos corações. A impressão que se tem é a de que vão enxergar o futebol feminino de outra forma", comentou o treinador logo após o término da Olimpíada.

