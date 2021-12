CBF anuncia amistoso da seleção contra a Argentina para 9 de junho na Austrália

Brasil e Argentina vão se enfrentar em 2017. Nesta quinta-feira, em seu site oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a seleção brasileira comandada pelo técnico Tite enfrentará o maior rival de sua história em um amistoso marcado para o dia 9 de junho, uma sexta-feira, na cidade de Melbourne, na Austrália.

O curioso deste jogo é que ele será disputado em um estádio construído para partidas de críquete - esporte muito tradicional na Austrália - com capacidade para mais de 100 mil pessoas. O duelo no Melbourne Cricket Ground começará às 19h05 locais (7h05 da manhã no horário de Brasília).

O confronto contra os argentinos será o quarto da seleção principal nesta temporada. Em janeiro, o Brasil derrotou a Colômbia por 1 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio, em um amistoso beneficente para as vítimas do acidente aéreo da Chapecoense.

E, em março, jogará duas vezes pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia - contra o Uruguai, em Montevidéu, e contra o Paraguai, em São Paulo.

Justamente pelas Eliminatórias do Mundial de 2018 aconteceram os dois últimos jogos entre Brasil e Argentina. Em novembro de 2015, em Buenos Aires, as seleções empataram por 1 a 1 - o gol brasileiro foi do meia Lucas Lima, do Santos.

Um ano depois, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o time de Tite passeou e venceu por 3 a 0 - gols de Neymar, Philippe Coutinho e Paulinho.

