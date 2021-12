CBF altera tabela do Brasileirão e dupla Ba-Vi joga em Feira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou 21 jogos das cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. O Vitória vai estrear na Fonte Nova, sábado, dia 25, contra o Internacional. Na segunda rodada, o Bahia enfrenta o Coritiba em Pituaçu.

A partir da terceira rodada, os times vão jogar no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana, já que a Fonte Nova, o Barradão e Pituaçu estarão à disposição da Copa das Confederações. Na terceira rodada, o Vitória vai enfrentar o Vasco, na quarta, o Bahia enfrenta o Botafogo e, na quinta, o rubro-negro baiano vai jogar contra o Atlético/PR.

CONFIRA AS MUDANÇAS

Rodada 1

Vasco x Portuguesa foi antecipado de domingo (26/05) para sábado (25/05). Horário mantido.

Vitória x Inter jogam na Fonte Nova, no sábado (25/05).

Grêmio x Náutico será no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), por cumprimento de perda de mando do Grêmio.

Fluminense x Atlético-PR mudou de sábado (25/05) para domingo (26/05). O horário está mantido, e o local segue indefinido.

Cruzeiro x Goiás será no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

Rodada 2

Atlético-PR x Cruzeiro será no Estádio Durival Britto, em Curitiba.

Bahia x Coritiba será no Estádio Pituaçu, em Salvador.

Atlético-MG x Grêmio passou de 29/05 para 12/06. Local segue indefinido.

Portuguesa x Fluminense passou de 30/05 para 12/06. Horário e local mantidos.

Rodada 3

Atlético-MG x São Paulo será no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Atlético-PR x Flamengo será no Estádio Durival Britto, em Curitiba.

Vitória x Vasco será no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Rodada 4

São Paulo x Goiás foi antecipado de 06/06 para 05/06.

Grêmio x Vitória foi antecipado de 06/06 para 05/06.

Bahia x Botafogo será no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O horário mudou de 21h para 22h.

Coritiba x Fluminense passou de 05/06 para 06/06. O horário mudou de 22h para 21h.

Rodada 5

Grêmio x São Paulo foi antecipado de 12/06 para 08/06. O horário mudou de 21h para 16h20m.

Cruzeiro x Inter será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

Fluminense x Goiás foi antecipado de 12/06 para 09/06. O horário mudou de 19h30m para 18h30m.

Vitória x Atlético-PR foi antecipado de 12/06 para 09/06. O horário mudou de 21h para 18h30m. O jogo será no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Coritiba x Náutico foi antecipado de 12/06 para 09/06. O horário mudou de 21h para 18h30m.

