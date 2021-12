CBAt leva Murer e Augusto Dutra para treinarem na Suécia por 3 semanas

Dois dos principais nomes do salto com vara no País, Fabiana Murer e Augusto Dutra foram contemplados com recursos do Plano Brasil Medalha, do governo federal, e, levados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) vão treinar durante as três primeiras semanas de fevereiro em Malmö, na Suécia. Os dois, atletas da BM&F Bovespa, serão acompanhados do técnico Elson Miranda, um médico e um fisioterapeuta.

Malmö é, desde o ano passado, a base equipe de Elson Miranda na Europa, utilizada tanto durante a temporada indoor (como no caso deste camping) quanto na outdoor. Anteriormente o time ficava em Fórmia, na Itália, onde trabalha o técnico ucraniano Vitaly Petrov.

Há um ano, entretanto, Petrov tirou Thiago Braz da equipe de Elson e passou a ser o treinador da jovem revelação brasileira, levando ele para morar na Itália. Isso fez com que Elson, marido de Fabiana Murer, passasse a utilizar Malmö como base.

Tanto Murer quanto Augusto Dutra já têm índice para os Jogos Olímpicos do Rio e estão qualificados para o Mundial Indoor, que vai acontecer de 18 a 20 de março, em Portland (EUA).

Histórico

A temporada 2016 do salto com vara já começou, ainda que nenhum brasileiro tenha competido até aqui. Na semana passada, em Reno (EUA), o canadense Shawnacy Barber, de apenas 21 anos, atual campeão mundial, saltou 6,00m em uma competição indoor. Se tornou, assim, o nono homem na história a quebrar tal barreira, o terceiro entre os atletas que seguem em atividade.

