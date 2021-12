Além do clássico Ba-Vi, no próximo domingo, 28, a Arena Fonte Nova será palco da primeira grande apresentação da Caxirola, uma espécie de vuvuzela, que poderá ser usada na Copa de 2014. Mais de 50 mil Caxirolas serão entregues para os torcedores na entrada do estádio. A intenção é fazer a primeira ola sonorizada do mundo.

O inventor do instrumento, Carlinhos Brown, estará na praça esportiva para ensinar ao público como usar a Caxirola. Ttambém estarão presentes 300 percussionistas espalhados no estádio, que participarão da ola sonorizada e em seguida executarão o hino nacional.

A Caxirola é o instrumento licenciado oficial da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™ foi chancelado pelo Ministério do Esporte. Foi criada para se tornar o objeto da expressão das torcidas em 2014, é um instrumento 100% brasileiro, é produzida com plástico verde de Cana de Açúcar brasileira e leva o selo I'm Green (Eu sou verde). Sua venda será realizada dentro dos estádios, em lojas oficiais e grandes varejistas a partir de maio.

Veja vídeo de Carlinhos Brown tocando a Caxirola:

Da Redação Caxirola terá primeiro teste no Ba-Vi do dia 28

