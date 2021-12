Cavs despacha Raptors e LeBron James vai à sexta final seguida da NBA

O Cleveland Cavaliers é o primeiro time finalista da temporada 2015/2106 da NBA. A equipe de Ohio garantiu um lugar na decisão pelo segundo ano seguido ao vencer o Toronto Raptors por 113 a 87, sexta-feira à noite, em Toronto, fechando a série final do Leste em 4 a 2.

Finalista pelo Miami Heat de 2011 a 2014 e com o próprio Cavaliers no ano passado, LeBron chegou à sua sexta final consecutiva na NBA. Não chega a ser um recorde, uma vez que Bill Russell jogou 10, mas todos os que estão à sua frente jogaram no octacampeonato do imbatível Boston Celtics na década de 60.

LeBron só tem dois anéis, das temporadas 2011/12 e 2012/13, ambas pelo Miami Heat. Pelo Cavaliers, time do seu estado natal e pelo qual chegou à NBA, o astro nunca ganhou. Caiu nas semifinais de conferência em 2008//09 e na final do Leste em 2009/10, em duas temporadas nas quais foi MVP. No ano passado, o time de Cleveland chegou desfigurado à decisão contra o Golden State Warriors.

Ao que tudo indica, é essa a grande chance de o Cavaliers ganhar seu primeiro título na história da NBA. Se o adversário da final for o Oklahoma City Thunder, é do Cleveland o direito de fazer uma partida a mais em casa. O Warriors, dono da melhor campanha da história na temporada regular, obviamente terá esse privilegio se passar.

Outro tabu que pode ser quebrado é que a cidade de Cleveland não comemora um título nas principais ligas americanas (NFL, MLB, NHL e NBA) há 52 anos. É o maior jejum de uma cidade com pelo menos três times nessas ligas. "Essa cidade está querendo uma taça. Nós temos o time certo e temos o talento certo", comentou após o jogo o técnico Tyronn Lue.

LeBron James, que nasceu ali perto, em Akron, também sabe desse desejo. "Nossa cidade merece isso, nossos fãs merecem isso", afirmou após fazer 33 pontos e pegar 11 rebotes para ser o destaque do título do Leste. Kevin Love, com 20 pontos, e Kyrie Irving, com 30, também não deixaram a desejar.

Já o Toronto Raptors se despede com a certeza de que fez a melhor campanha da história da franquia e de que tem um ídolo para chamar de seu: Kyle Lowry, autor de 35 pontos nesta sexta-feira. Os brasileiros Bruno Caboclo e Lucas Bebê estão inativos no elenco.

A classificação antecipada do Cavaliers pode dar a equipe um bom fôlego para iniciar bem as finais da NBA, na quinta-feira que vem. No Oeste, o jogo 6 é na noite deste sábado, com o Thunder jogando para fechar. Se necessário, o jogo 7, em Oakland, será na segunda. Aí, quem passar terá menos de 72 horas para se preparar para pegar um Cavaliers descansado.

