Cavani pede união no PSG e relembra desentendimento com Neymar

Com a temporada 2017/2018 do futebol europeu próxima do fim, o atacante Edinson Cavani assegurou que pretende permanecer no Paris Saint-Germain até o fim do seu contrato, que se encerrará em 2020, e conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa, competição tratada como obsessão há alguns anos pelo clube. Para isso acontecer, porém, ele destaca que será preciso mais união no elenco.

"Precisamos ser um grupo de irmãos, uma família. O exemplo que eu uso é a minha seleção (a uruguaia), somos como amigos", afirmou o atacante, o maior artilheiro da história do PSG, em entrevista à rádio RMC.

O maior caso de desunião no PSG nesta temporada foi visto quando Neymar se desentendeu com Cavani pela condição de cobrador de pênaltis do time. Às vésperas de o atacante brasileiro retomar sua rotina de treinos na equipe francesa, o uruguaio relembrou o incidente, mas assegurou que tudo está resolvido, algo que o brasileiro já havia declarado.

"Sim, houve um problema com Neymar sobre o pênalti. No entanto, nos respeitamos. Nós conversamos", disse, comentando o desentendimento público entre os dois astros sul-americanos do PSG, ocorrido em setembro de 2017.

Ao pedir união no clube, Cavani destacou que cada um precisa entender a função em campo, lembrando que ele não é habilidoso, mas um artilheiro nato. "Eu não sou uma estrela. Eu sou um burro de carga. Eu não sou brilhante tecnicamente, eu não vou driblar e fazer grandes jogadas. Você precisa de um pouco de tudo em uma equipe, é um coletivo", concluiu o uruguaio.

