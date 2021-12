Cavani é suspenso e multado em 100 mil libras por termo racista

O atacante uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United, foi suspenso e multado em 100 mil libras esterlinas pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) após um utilizar um termo racista, segundo a entidade que é responsável pelo futebol inglês.

A situação aconteceu no dia 29 de novembro, quando o centroavante utilizou a palavra negrito para agradecer a uma mensagem de um amigo pessoal nas redes sociais. Minutos depois o atacante apagou o comentário.

Suspenso por três jogos, o atleta não atuará contra o Aston Villa, Manchester City e Watford. Em nota, a FA alegou que a postura do uruguaio foi inapropriada. "Um comentário postado na página Instagram do jogador do Manchester United FC foi insultuoso e/ou abusivo e/ou impróprio e/ou trouxe descrédito ao jogo", diz.

Já o United informou que Cavani não pensou que a palavra poderia ser interpretada de maneira pejorativa e ressaltou o pedido de desculpas do artilheiro.

"Apesar de sua crença sincera de que estava simplesmente enviando um afetuoso agradecimento em resposta a uma mensagem de parabéns de um amigo próximo, ele (Cavani) optou por não contestar a acusação, por respeito e solidariedade à FA e à luta contra o racismo no futebol", escreveu.

adblock ativo