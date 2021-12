Cavaliers viram sobre Raptors no fim e mantêm liderança na NBA

O Cleveland Cavaliers ficou muito perto de perder seu segundo jogo na temporada 2016/17 da NBA na noite de terça-feira, 16, mas conseguiu se salvar no último minuto e meio. Jogando em casa, virou sobre o Toronto Raptors para vencer por 121 a 117. O trio de estrelas novamente funcionou, com 28 pontos de LeBron James, 19 de Kevin Love e 24 de Kyrie Irving. Tristan Thompson também jogou bem, com 15 pontos e 11 rebotes.

Pelo lado do Toronto, o brasileiro Lucas Bebê viu a sua boa sequência chegar ao fim. O pivô vinha de quatro jogos seguidos ficando em quadra pelo menos 20 minutos, algo inédito na sua carreira na NBA, mas desta vez só recebeu uma oportunidade de 9 minutos. Não marcou pontos e pegou apenas quatro rebotes, seu pior desempenho na temporada.

Ao vencer seu nono jogo em 10 partidas, o Cavaliers mantém a liderança da Conferência Leste de NBA, enquanto o Toronto, que já havia perdido para o time de Cleveland na primeira rodada, agora tem três derrotas, em terceiro na mesma conferência.

O segundo lugar é do Atlanta Hawks, que chegou à sua oitava vitória em 10 jogos ao ganhar do Miami Heat por 93 a 90 em plena Flórida. Dennis Schroder foi o cestinha do time, com 18 pontos. Ainda o Bulls tenha liderado por pouquíssimo tempo na segunda metade do jogo, durante curto período no terceiro quarto, a partida foi equilibrada com os dois times chegando aos segundos finais separadas por um ponto, apenas.

Quem também sofreu para vencer foi o Los Angeles Lakers. Em reconstrução depois da aposentadoria de Kobe Bryant, o jovem time da Califórnia fez 125 a 118 no Brooklyn Nets, em casa. D'Angelo Russell deu show, com 32 pontos. Timofey Mozgov fez 20 e Julius Randle outros 17. Marcelinho Huertas de novo não foi utilizado. Com sete vitórias e cinco derrotas, o Lakers segue na zona de classificação do Oeste, no sétimo lugar.

Já em Portland, um show do Chicago Bulls, que atropelou o Trail Blazers por 113 a 88. Com grande atuação de todos os titulares, todos com pelo menos 12 pontos, o Bulls abriu 15 pontos ainda no primeiro quarto e nunca deixou a diferença ser menor do que isso. Cristiano Felício foi bem, apesar de ter jogado só quatro minutos. Marcou dois pontos e pegou cinco rebotes.

Com a vitória, o Bulls manteve o quinto lugar no Leste, com sete vitórias em 11 jogos. O Portland tem o mesmo número de triunfos, mas já fez uma partida a mais. Também é quinto, mas no Oeste.

Confira os resultados da NBA nesta terça-feira:

Cleveland Cavaliers 121 x 117 Toronto Raptors

Miami Heat 90 x 93 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 108 x 115 Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers 88 x 113 Chicago Bulls

Los Angeles Lakers 125 x 118 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos da NBA nesta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Orlando Magic x New Orleans Pelicans

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Boston Celtics x Dallas Mavericks

New York Knicks x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Toronto Raptors x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

