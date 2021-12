Cavaliers vencem na abertura da temporada e Warriors perde para os Spurs

Finalistas da última temporada da NBA e apontados como candidatos a repetirem a decisão na temporada 2016/2017, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors começaram o campeonato de modo bem diferente. Enquanto o time de Ohio despachou o New York Knicks na noite em que recebeu os anéis relativos ao título, o Warriors amargou uma derrota para o San Antonio Spurs no duelo que marcou a estreia oficial de Kevin Durant.

LeBron começou a temporada com o 43º "triple-double" da sua carreira, liderando o Cavaliers na vitória por 117 a 88 sobre o Knicks, na noite de terça-feira. O astro acumulou 19 pontos, 14 assistências e 11 rebotes em uma noite especial para o torcedor de Cleveland, que viu a coroação do Cavaliers, responsável por encerrar um jejum de 52 anos sem títulos de equipes da cidade nas principais ligas esportivas dos Estados Unidos.

Kyrie Irving foi outro destaque do Cavaliers ao marcar 29 pontos, sendo 19 no terceiro quarto, quando o time conseguiu uma ofensiva de 20 a 4 para tomar a dianteira por 74 a 53. Kevin Love acumulou 22 pontos pelo time de Cleveland. Já Carmelo Anthony liderou o Knicks com 19 pontos, enquanto Derrick Rose somou 17.

O fácil triunfo, porém, acabou não sendo sem sustos para o Cavaliers, pois Iman Shumpert foi levado aos vestiários durante o terceiro quarto com suspeita de concussão cerebral após se chocar com Kristaps Porzingis. Agora ele passará por exames para avaliar a gravidade do problema.

Já o Spurs frustrou os torcedores do Warriors, que deixaram a Oracle Arena antes mesmo do fim da partida de estreia da equipe no campeonato, ao superar o time da casa por 129 a 100 com uma atuação de gala de Kahwi Leonard, que registrou um recorde pessoal de 35 pontos, tendo anotado 31 ao final do terceiro quarto. LaMarcus Aldridge também se destacou pelo time de San Antonio ao somar 26 pontos e 14 rebotes. O reserva Jonathon Simmons surpreendeu ao marcar 20 pontos.

Assim, o Spurs ofuscou a estreia de Durant, que fechou a partida com 27 pontos e dez rebotes. Stephen Curry, que na temporada passada se tornou o primeiro MVP eleito por unanimidade, anotou 26 pontos, mas acertou apenas três de dez arremessos de três pontos. Já Draymond Green acumulou 18 pontos, 12 rebotes e seis assistências. O brasileiro Anderson Varejão atuou por três minutos, com apenas um ponto anotado pelo Warriors.

No outro duelo da rodada de abertura da NBA, o Portland Trail Blazers superou o Utah Jazz por 113 a 104, em casa. Damian Lillard anotou 39 pontos e CJ McCollum acumulou 24 pontos para o Blazers, que perdia por 83 a 77 no início do último quarto, mas conseguiu a virada. Joe Johnson anotou 29 pontos pelo Jazz e Rodney Hood somou 26 pelo Jazz.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Miami Heat

Indiana Pacers x Dallas Mavericks

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Philadelphia 76ers x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

adblock ativo