Catuense e Jacuipense têm Estádio de Pituaçu como casa

Jogar na rodada dupla de abertura do Campeonato Baiano, neste sábado, no estádio de Pituaçu, não é motivo de alegria para Catuense e Jacuipense. Sem seus campos originais, os times de Catu, que jogaria em Serrinha, e Riachão do Jacuípe foram forçados a mandar jogo em Salvador. Além disso, as duas equipes enfrentam, respectivamente, Colo-Colo e Juazeirense, com suas equipes remendadas por causa de problemas na regularização de jogadores.

Na Catuense, que encara o Tigre na preliminar, às 16h, quatro titulares tiveram problemas com documentação. Entre eles, o meia Alessandro Azevedo, ex-Vitória e Bahia,um dos principais reforços. Os demais são o zagueiro Jailson, o lateral direito Roni e o atacante Rafael Santos. O técnico Ionay da Luz também não conta com o atacante Kleuber e o volante Jackson, que estão lesionados.

Na Jacuipense, que recebe a Juazeirense na segunda partida, a partir das 18h, são dois os possíveis desfalques. O lateral direito Dimas, emprestado pelo Vitória, e o zagueiro. Ramon ainda não foram regularizados. Fora eles, o treinador Clebson Araújo não possui baixas por lesão. Os atletas ainda tinham até a meia-noite de hoje para serem regularizados. Mesmo com a chance pequena, os presidentes das equipes continuavam esperançosos.

"Precisamos que Dimas seja regularizado. Contamos com ele porque o outro lateral está com a documentação ainda mais complicada", disse Felipe Carneiro, da Jacuipense. "Se isso não acontecer, nosso técnico terá que fazer malabarismo".

"Não dá para dizer quem será titular. O time está completamente indefinido graças a esse problema", lamentou Roberto Pena, da Catuense, a menos de 24 horas da estreia.

Prejudicados

Além dos empecilhos em campo, os times ainda têm de encarar problemas administrativos. Ambos esperavam disputar o Baianão nos estádios das suas cidades: a Catuense, no Mariano Santana, e a Jacuipense, no Eliel Martins. Essas praças esportivas, porém, não receberam aval da Federação Bahiana, e a solução emergencial foi mandar jogos no mesmo dia, em Pituaçu.

Os clubes ainda terão de dividir a renda na rodada dupla. "Renda não, nem vamos falar em 'renda'. É prejuízo mesmo", opinou Felipe Carneiro. "Não acredito que teremos público. Já dá muito trabalho para nosso torcedor sair de Riachão e ir para Feira (a 72 km), imagine Salvador (a 190 km)", completou.

"Vamos dividir o prejuízo. A gente sabe que jogo em Salvador é complicado, então pedimos cota baixa de ingressos", revelou Pena. "Mas a gente já está acostumado com esse descaso total com o futebol do interior", bradou.

O presidente da Catuense, no entanto, ainda tem esperança de mandar partidas em casa. "Na semana que vem, teremos mais uma visita (de inspeção) da federação ao estádio. A gente torce muito para jogar em Serrinha a partir da 3ª rodada", disse Pena. "Desisti de dar previsão", reclamou Felipe Carneiro. "A cidade está com um problema muito grande para terminar a obra. Não é nem a prefeitura, mas a empresa que ganhou a licitação. Não dá nem para torcer por isso", resignou-se

