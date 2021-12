Catuense e Colo-Colo; Juazeirense bate Jacuipense por 2x1

A partida entre Catuense e Colo-Colo terminou em empate sem gols na tarde deste sábado, 31, no Estádio de Pituaçu. O jogo abriu a primeira rodada do Campeonato Baiano 2015.

Com o resultado, ambos os times somaram um ponto. Na próxima rodada, que acontece no domingo, 8, a Catuense enfrenta o Bahia de Feira, às 16h, no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana. Já o Colo-Colo pega a Jacuipense, na mesma data e horário, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

No segundo jogo da rodada, a Jacuipense, que tinha o mando de campo, perdeu para a Juazeirense por 2x1. Naldo e Sassá marcaram para a Juazeirense e Naldson descntou no segundo tempo para o time de Riachão do Jacuípe.

