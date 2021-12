Catuense contrata Charles e Bira Veiga assume o Serrano

Para o confronto de hoje, entre Catuense e Serrano, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano, ambos os times apresentam novidades.

A Catuense anunciou a contratação do atacante Charles, velho conhecido da torcida tricolor. Charles foi o autor do gol histórico no final da partida entre Bahia e Fast Club-AM pela Série C de 2007, mantendo o time tricolor na disputa pelo acesso, que seria alcançado.

Além do reforço, o time havia pedido à federação a transferência da partida do Estádio de Pituaçu para o Joia da Princesa, devido à maior proximidade com Serrinha, local de treinamento da Catuense.

Já o Serrano vem com mudanças na comissão técnica. Após fraca campanha na Copa do Nordeste, sofrendo um empate nos últimos minutos frente ao Confiança-SE na última rodada, o treinador Ricardo Silva pediu demissão na tarde da última quinta-feira. A diretoria anunciou, logo após o comunicado, a contratação de Bira Veiga, que já havia comandado o time em 2012.

Veiga já estará à frente da equipe na partida de hoje, tendo treinado ontem com o elenco. A bola rola em Feira de Santana a partir das 17h (horário da Bahia).

Reforços

Outras duas equipes baianas aguardam a estreia de novas contratações. No Vitória da Conquista, a expectativa é para a estreia do volante Paulo Almeida, campeão brasileiro pelo Santos em 2002, quando era capitão da equipe. O jogador, que estava realizando treinos físicos, já trabalhou com bola e deve estar pronto para entrar em campo em pouco tempo.

Já o Galícia aguarda a regularização do atacante ganês Mohammed Bawa, 24, que no Brasil já atuou no Avaí, Madureira-RJ e América-RJ.

