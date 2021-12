Catuense bate o Galícia de virada e volta a ser o líder

Diante dos 732 torcedores que foram ao Estádio de Pituaçu acompanhar à partida, o Galícia saiu na frente, mas não conseguiu se impor em campo e perdeu pelo placar de 2 a 1 para a visitante Catuense.

A partida disputada na tarde do último domingo, 12, fechou a segunda rodada do Campeonato Baiano de 2014, no qual o primeiro tricampeão estadual da história segue sem sentir o gosto da vitória na competição.

Parecia que a partida iria se encaminhar para o triunfo inaugural do Galícia. Principalmente após o gol de Davidson, aos 28 minutos, quando ele recebeu dentro da área, pelo lado esquerdo, e, com calma, tirou o goleiro João Paulo da jogada.

O time dominou o primeiro tempo e conseguiu segurar o placar a seu favor até os 27 minutos da etapa final. Mas Robert surgiu na área, aos 28 minutos, para empatar a partida. Em posição duvidosa, o jogador recebeu na área e venceu o goleiro Ruan, que se esticou todo e ainda conseguiu tocar na bola antes de ela entrar.

O mesmo Robert virou o placar a favor da Catuense em belo gol, aos 31 minutos da etapa final. Da entrada da pequena área, ele fuzilou de primeira após cruzamento recebido da esquerda. Com o resultado, o Galícia caiu para sexto lugar e a Catuense voltou à liderança.



Juazeirense ganha

Também na tarde do último domingo, a Juazeirense venceu o Botafogo, por 3 a 2, enquanto Bahia de Feira e Serrano ficaram apenas no empate por 2 a 2. Na próxima rodada, o Galícia enfrentará o Serrano, enquanto a Catuense pegará o Feirense. Terceiro colocado na tabela de classificação do Baiano, o Bahia de Feira agora vai enfrentar o quarto colocado Juazeirense.

Já o vice-lanterna, Juazeiro, terá pela frente o duelo contra o sétimo colocado, Botafogo.

