Caterham anuncia piloto; Senna luta por vaga na Force India

A Caterham anunciou nesta sexta-feira que o holandês Giedo van der Garde será o companheiro do francês Charles Pic na equipe, para a disputa do Campeonato Mundial de Fórmula, ocupando o penúltimo cockpit vago para a temporada 2013.

Com isso, o único lugar restante para os postulantes a disputar a competição, como Bruno Senna, é o de companheiro do britânico Paul Di Resta na Force India.

Com relação a última temporada, a Caterham mudou seus dois pilotos, já que Van der Garde e Pic herdam as vagas que em 2012 foram do finlandês Heikki Kovalainen e do russo Vitaly Petrov.

O holandês, de 27 anos, pela primeira vez começará uma temporada como piloto titular. Sua primeira aparição na Fórmula 1 foi em 2007, como piloto de testes da extinta Spyker. No ano seguinte, Van der Garde testou para a Force India.

No ano passado, o holandês guiou para a própria Caterham na GP2, terminando a competição no sexto lugar, com duas vitórias, duas pole positions e seis pódios. "Sei que estou preparado. Todo o trabalho realizado durante minha carreira e, sobretudo o que fiz no ano passado, me levaram a conquistar esse objetivo", afirmou o piloto.

