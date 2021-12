Catarinense fatura título mundial de surfe júnior

O catarinense Mateus Herdy, de 17 anos, é o novo campeão mundial Pro Junior da World Surf League, aumentando para oito o recorde de vitórias do Brasil nesta vigésima edição do principal título das categorias de base no mundo.

Neste domingo, 9, na final do Taiwan Open of Surfing com o norte-americano Eithan Osborne, ele bateu todos os recordes com a nota 9,77 da onda que mandou dois aéreos e os 18,23 pontos que totalizou nas direitas de Jinzun Harbour.

Antes, o californiano havia impedido uma inédita decisão de título brasileira. Osborne barrou nas semifinais o atual campeão sul-americano Pro Junior da WSL South America, Samuel Pupo, que dividiu o terceiro lugar com o indonesiano Rio Waida, derrotado pelo campeão Mateus Herdy.

“Esta foi uma das melhores semanas da minha vida e estou muito feliz”, disse Mateus Herdy, que é filho do ex-surfista profissional, Alexandre Herdy, e sobrinho de um ex-top do CT por muitos anos, Guilherme Herdy. “Eu estava falando com meus amigos antes da final e sabia que para vencer, eu teria que surfar melhor do que nunca. As condições estão ótimas para os aéreos, então eu fui para eles e estou muito feliz pela vitória”, completou.

Herdy ganhou destaque internacional quando conseguiu um surpreendente vice-campeonato na final do QS 10000 Hawaiian Pro em Haleiwa Beach, vencido pelo campeão mundial Joel Parkinson. Com este resultado, ele entrou no grupo dos dez que se classificam para o CT pelo WSL Qualifying Series.

O jovem surfista nem estava inscrito no outro QS 10000 do Havaí, porque já tinha recebido um convite para competir no Mundial Pro Junior. Mas, ganhou outro convite da WSL para defender sua vaga em Sunset Beach, no entanto perdeu logo na estreia na Vans World Cup e deu tempo para partir para Taiwan tentar o título mundial.

“Eu só tenho que agradecer a WSL pelos convites, me dando as chances que eu precisava. Não fui bem no Havaí, mas vim confiante para cá e estou feliz por ter dado tudo certo”, disse Mateus Herdy. “Eu sempre quis que o meu nome estivesse ao lado dos ícones Adriano (de Souza) e Gabriel (Medina). Agora consegui isso e é um sentimento incrível, pois ambos são minha grande inspiração no esporte e me ajudaram a chegar aqui”, concluiu Herdy.

A final

A decisão do título mundial começou com o californiano Eithan Osborne na frente, mas Mateus Herdy entrou na briga quando completou o seu primeiro aéreo reverse com rotação completa no ar, na junção da onda que valeu nota 7,50.

Na de trás, Eithan Osborne escolheu atacar a direita com três manobras fortes de frontside para seguir liderando com o 6,90 recebido. O mar estava difícil, a correnteza era forte, as ondas de 4-6 pés não paravam de entrar e era preciso ficar remando o tempo todo para achar as melhores.

Mateus pegou outra direita boa e fez uma manobra forte na parede antes de buscar a rampa para voar. Ele aterrisou do full rotation e seguiu na onda, atacou o lip de novo e mandou outro aéreo rodando para finalizar a onda.

Ele ficou em pé na prancha contando os dedos até erguer as duas mãos pedindo nota 10, mas nenhum dos cinco juízes deu, apesar de considerarem a melhor apresentação do campeonato com a média 9,77. Ela superou o 9,60 de Samuel Pupo, também com dois aéreos na mesma onda no sábado.

O americano também tenta um, mas cai. Aí Mateus vem em outra onda boa, faz um grande arco usando a borda e acelera para voar de novo, completar a manobra e receber 8,60 que praticamente garantia a vitória há menos de 15 minutos do fim da bateria.

Seu oponente ficou tentando algo diferente, arriscando aéreos de difícil execução, porém não completou nenhum nas três ondas que pegou. Mateus Herdy então festejou o título mundial Pro Junior de 2018, aumentando seu próprio recorde de 18,00 para 18,37 pontos, contra 11,67 de Eithan Osborne.

Recorde

O catarinense entra para o seleto grupo de brasileiros que conquistaram a maioria dos títulos na história do Mundial Pro Junior iniciada em 1998. Entre eles, os que depois se tornaram campeões mundiais do CT, Gabriel Medina e Adriano de Souza.

O recorde começou a ser escrito pelo carioca Pedro Henrique no ano 2000. Depois, Mineirinho levou o troféu de 2003, o cearense Pablo Paulino foi bicampeão em 2004 e 2007, Caio Ibelli ganhou o título de 2011, Gabriel Medina o de 2013 e o carioca Lucas Silveira tinha vencido o último em 2015.

São oito títulos do Brasil, contra cinco da Austrália, quatro do Havaí com Andy Irons ganhando o primeiro da história em 1998 antes de ser tricampeão mundial, um da França, um de Portugal e um da África do Sul.

Os Estados Unidos continuam sem nenhum, mas a californiana Kirra Pinkerton já tinha quebrado o tabu em Taiwan, ao conseguir o primeiro título norte-americano em 20 anos de Mundial Pro Junior. As meninas só começaram a disputar essa competição em 2005 e as australianas venceram metade das quatorze edições.

Nenhuma surfista da América do Sul conseguiu ser campeã mundial Pro Junior ainda. A peruana Sol Aguirre, bicampeã sul-americana da WSL South America em 2017 e 2018, parou na campeã Kirra Pinkerton nas quartas de final e terminou em quinto lugar.

O Taiwan Open of Surfing decidiu quatro títulos mundiais da World Surf League em duas semanas de boas ondas em Jinzun Harbour. Primeiro os da modalidade praticada em pranchões como nos primórdios do esporte, com o sul-africano Steven Sawyer e a norte-americana Soleil Errico sendo os campeões do Longboard na semana passada.

De um extremo a outro, agora foram decididos os títulos da nova geração, com Mateus Herdy e a californiana Kirra Pinkerton levando os troféus da categoria Pro Junior, para surfistas com até 18 anos.

Resultado final

Campeão mundial: Mateus Herdy (BRA) por 18,37 pontos (9,77+8,60) – US$ 15.000 de prêmio

Vice-campeão: Eithan Osborne (EUA) com 11,67 pontos (6,90+4,77) – US$ 7.500

Todos os campeões mundiais pro júnior:

2018: Mateus Herdy (BRA) e Kirra Pinkerton (EUA) em Taiwan

2017: Finn McGill (HAV) e Vahine Fierro (TAH) na Austrália

2016: Ethan Ewing (AUS) e Macy Callaghan (AUS) na Austrália

2015: Lucas Silveira (BRA) e Isabella Nichols (AUS) em Portugal

2014: Vasco Ribeiro (PRT) e Mahina Maeda (HAV) em Portugal

2013: Gabriel Medina (BRA) e Ella Willians (NZL) no HD World Junior no Brasil

2012: Jack Freestone (AUS) e Nikki Van Dijk (AUS) em Bali, na Indonésia

2011: Caio Ibelli (BRA) e Leila Hurst (HAV) na Indonésia, Brasil, Austrália

2010: Jack Freestone (AUS) e Alizee Arnaud (FRA) na Indonésia e Austrália

2009: Maxime Huscenot (FRA) e Laura Enever (AUS) na Austrália

2008: Kai Barger (HAV) e Pauline Ado (FRA) na Austrália

2007: Pablo Paulino (BRA) e Sally Fitzgibbons (AUS) na Austrália

2006: Jordy Smith (AFR) e Nicola Atherton (AUS) na Austrália

2005: Kekoa Bacalso (HAV) e Jessi Miley-Dyer (AUS) na Austrália

2004: Pablo Paulino (BRA) na Austrália

2003: Adriano de Souza (BRA) na Austrália

2002: não realizado por falta de datas

2001: Joel Parkinson (AUS) na Austrália

2000: Pedro Henrique (BRA) no Havaí

1999: Joel Parkinson (AUS) no Havaí

1998: Andy Irons (HAV) no Havaí

