Cássio recebe alta após deixar jogo do Corinthians de ambulância

O goleiro Cássio, que precisou sair de ambulância do duelo de segunda-feira, 21, do Corinthians contra o Goiás, válido pelo Campeonato Brasileiro, recebeu alta do hospital São Luiz nesta quarta-feira, 23.

A informação foi confirmada pela mulher do jogador, Janara Sackl, que publicou um vídeo da filha do casal, Maria Luiza, correndo em direção ao pai. "Estamos de alta! Glória a Deus", escreveu ela em suas redes sociais.

Na terça, 22, o próprio Cássio havia tranquilizado os torcedores em relação ao seu estado de saúde, afirmando que não teve grande problema detectado.

"Fala, galera, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho, ontem passamos por um momento de susto, mas estou bem. Foi mais o susto mesmo, tenho que agradecer muito ao departamento médico do Corinthians, a todos que me ajudaram o mais rápido possível para me trazer ao hospital. Hoje já me encontro bem, fiz todos os exames, não tive nenhum problema. Espero o mais rápido possível estar de volta aos treinos, ao trabalho e à minha vida normal. Queria agradecer todas as mensagens de carinho das pessoas, que de uma forma ou outra tentaram deixar vibrações positivas, mensagens e orações. Logo vou estar de volta. Um abraço", disse o goleiro em vídeo.

Cássio foi substituído por Walter no final do jogo após trombada forte com Vinícius dentro da área.

O ídolo corintiano deixou o campo na maca e com colar cervical no pescoço. Por precaução, ele foi levado de ambulância ao pronto atendimento antes do término da partida para uma avaliação mais detalhada.

