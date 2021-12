Casillas anuncia candidatura à presidência da Federação Espanhola de Futebol

O ex-goleiro da seleção espanhola, Iker Casillas, anunciou nesta segunda-feira, 17, que concorrerá às eleições presidenciais da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), programadas para este ano.

"Sim, vou me apresentar à Presidência da RFEF quando as eleições forem convocadas", escreveu Casillas em suas redes sociais, acrescentando que "juntos colocaremos nossa Federação à altura do melhor futebol do mundo: o da Espanha".

"Informei sobre esta decisão ao presidente do meu clube, o FC Porto, ao qual só posso expressar a minha profunda gratidão", afirmou Casillas.

O campeão mundial com a Espanha em 2010 confirmou, assim, o que era um segredo aberto, depois que nos últimos dias foi divulgada uma entrevista com a secretária de Estado para o Esporte, Irene Lozano, na qual Casillas a teria antecipado sua intenção.

O presidente do Conselho Superior de Esportes (CSD) também confirmou a entrevista, mas se recusou a revelar o que eles falaram e disse que "qualquer esclarecimento será feito por ele".

Em seu anúncio nas redes sociais, Casillas agradece a todos "pelo carinho que recebi e recebo".

"Seu apoio e sua força me incentivam. Vamos em frente!", concluiu o ex-goleiro da seleção espanhola com a hashtag "#IkerCasillas2020".

Casillas será o adversário do atual presidente da RFEF, Luis Rubiales, que já anunciou sua intenção de concorrer à reeleição.

As eleições federais devem ser realizadas, de acordo com os regulamentos atuais, no segundo semestre do ano, após as Olimpíadas de Tóquio.

No entanto, a atual administração da federação pediu ao CSD para que as antecipem para o primeiro semestre devido à Eurocopa de 12 de junho a 12 de julho.

