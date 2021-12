Casal baiano fará Brasil-Peru de moto e relatará na internet

Está dando mais trabalho organizar os 11 mil km de percurso dos 25 dias de viagem, do que a própria aventura, que o casal Jacqueline e Ricardo Mendes fará a partir do dia 15 de junho a bordo de uma moto.

O roteiro traçado cuidadosamente, entre Salvador (BA) e a cidade de Cuzco, no Peru, inclui hospedagem em 12 hotéis. A viagem custará R$ 12 mil. "Todos os locais de hospedagem já estão reservados e pagos", garantiu Mendes, empresário e professor de educação física.

Esta última parte foi possível porque o casal concluiu outro processo da longa viagem: convencer patrocinadores (oito no total) a darem suporte financeiro. "Faremos atualização diária do blog da viagem, com banner dos patrocinadores", disse a taquígrafa Jacqueline.

Responsável pela atualização do blog: 'Motociclista online: diario de um carona' e a conta de Facebook 'ricardojackie', Jacqueline divulgará ao mesmo tempo as marcas dos patrocinadores nesses canais.

Ela e Ricardo também vão vestir a marca dos apoiadores nas roupas usadas durante a viagem, além dos adesivos na moto, modelo BMW F800GS. Jacqueline, de 48 anos, gaba-se por estar acostumada a aventuras sobre duas rodas, e diz que é capaz de 'dar aula' de como evitar levar um mundo de coisas na viagem.

Algo que, como ela mesma reconhece, é o desafio feminino. "São 25 dias viajando e só vamos levar algumas peças de jeans e camisas, nas três malas da moto. Roupa suja a gente manda pela correio", disse ela. As malas de pequeno porte vão na traseira da moto, que atinge até 200 km/h.



Pouca bagagem - A necessidade de levar o mínimo a bordo ganha peso, já que só o casal já pesa 143 kg. Ricardo 87 kg e Jacqueline 56 kg. "Queremos levar no máximo 350 kg na moto", antecipou Ricardo.

Às vésperas da viagem, eles ainda checarão o roteiro. Mas até lá, terão atualizado os passaportes e tomado as doses da vacina internacional exigida para entrada em outros países.

A moto está equipada com aquecedor de pulso, para alívio da friorenta Jacqueline. Também possui sistema de comunicação entre piloto e carona, por intermédio dos capacetes, e dispõe de música a bordo.

Antes do Peru, o roteiro inclui Chapada dos Guimarães (MT), Rio Branco (AC) e Cacoal (RO).

