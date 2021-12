Casagrande discute com Gilmar durante programa de Galvão

Uma discussão acalorada marcou o programa Bem Amigos!, apresentado por Galvão Bueno no canal Sport TV, na noite de segunda-feira, 16. O comentarista Walter Casagrande não gostou da análise de Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções da CBF, sobre o empate de 2 a 2 entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Rinaldi elogiou Dunga por ter mudado o time na ocasião em que o Brasil perdia por 2 a 0 e buscou o empate no final da do jogo. Ele ainda relembrou críticas da imprensa por conta do resultado. " No outro dia eu fui vendo os comentários na imprensa e parecia outro jogo. E eu falei para ele (Dunga) 'você é maluco, tirou os volantes, botou o time para frente...depois ainda falaram que o Paraguai recuou (a imprensa)'. Na verdade ele empurrou os caras lá'', disse Gilmar.

Logo em seguida, Casagrande não se conteve e disse que foi ele quem criticou o time de Dunga na época. "Eu falei. É verdade, Gilmar. Ele (Dunga) não empurrou. O Ramón Díaz definiu que se iria segurar os 2 a 0 e deu espaço para jogar. O mérito dele foi ter percebido isso e ter mudado o time. Isso que você está falando não aconteceu (...). Ele (Dunga) teve méritos de fazer isso, mas ele só conseguiu, quer dizer, poderia ter conseguido, mas não deu para saber porque o Paraguai recuou, porque o Paraguai deu espaço para jogar", disse o comentarista.

Gilmar continuou sem concordar. "O Dunga empurrou o Paraguai. A mudança dele fez o time ir para trás. Não foi o Brasil que foi para cima do Paraguai?'', questionou.

Casagrande, então, aumentou o tom de voz. "Você está falando que só você viu o certo e eu vi errado. Eu não acho que o Dunga seja um péssimo treinador. O Ramón Dias pôs o time para trás e o Dunga viu e mudou o time. Gilmar, o primeiro tempo foi ridículo'', analisou Casa.

Depois da discussão, Galvão e Gilmar passaram a defender que a discussão era construtiva e Dunga foi chamado para falar. "Todo mundo tem que falar e o Gilmar também'', comentou. Então Casagrande disse: "Ninguém pensa igual''.

