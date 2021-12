Casa de Tévez em Buenos Aires é assaltada

A casa em Buenos Aires do atacante do Boca Juniors Carlos Tévez foi assaltada na ausência do dono, que comemorava seu casamento no balneário uruguaio de Carmelo, informaram nesta terça-feira fontes policiais.

No momento em que se esperava o anúncio da aceitação por parte do atacante da milionária proposta oferecida pelo futebol da China, veio a informação do assalto à casa da família Tévez no nobre bairro de La Horqueta, na periferia de Buenos Aires.

A imprensa local garante que o jogador deixará o clube do coração para dar sequência à carreira no Shanghai Shenhua, que ofereceu valores praticamente irrecusáveis.

Tévez, de 32 anos, ainda não prestou queixa à polícia argentina e não há mais informações sobre o caso. O atacante se casou com a mãe de seus três filhos na última quinta-feira em cerimônia com 260 convidados e que se estendeu por quatro dias em dois países.

Após passar o natal em um hotel de luxo de Puerto Camacho, no Uruguai, Tévez voltou para Buenos Aires no domingo, momento em que foi comprovado o roubo em sua residência.

