Casa de Robinho é invadida e relógio de R$ 93 mil é furtado

A residência do brasileiro Robinho, em Milão, na Itália, foi invadida na tarde da quarta-feira, 4, e teve vários pertences roubados. A maioria dos objetos furtados foi joias e outros artigos de alto valor, como um relógio Rolex avaliado em cerca de 30 mil euros (R$ 93 mil).

De acordo com o jornal italiano "La Gazetta Dello Sport", o atacante havia deixado sua casa, próximo ao San Siro, sede do Milan, para receber sua esposa e filhos no aeroporto e esqueceu de acionar o alarme.

Os ladrões pularam o muro da casa, quebraram uma das portas e invadiram o quarto do jogador, onde estavam os pertences. Segundo o diário, a polícia iniciou as investigações e não encontrou impressões digitais, o que sugere que os criminosos tenham usado luvas de látex para cometer o furto.

