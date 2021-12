Carros da Stock Car fazem carreata em Salvador nesta sexta

Os fanáticos por automobilismo poderão ver de perto os carros da Stcok Car, principal categoria do automobilismo nacional, durante a tradicional carreta que será realizada nesta sexta-feira, 17, em Salvador. O desfile está previsto para começar a partir das 14h.

Às 13h30, os carros começam a se reunir no Posto Shell Chaminé, situado na Rua Marquês de Monte Santo, no bairro do Rio Vermelho. Após a concentração, os veículos saem em desfile, acompanhados por batedores da Polícia Militar (PM-BA), por algumas das principais ruas da cidade.

A corrida oficial da quarta etapa da temporada 2013 da Stock Car ocorrerá neste domingo, 19, às 10h30, no circuito de rua do Centro Administrativo da Bahia (CAB). No sábado, 18, a pista será aberta às 7h35 para treinos livres e de classificação.

O tráfego de veículos na região do CAB será alterado a partir das 22 horas desta quinta, 16. O fluxo de automóveis só será normalizado às 6h da manhã de segunda, 20.

