Carro decola em acidente impressionante nas 500 Milhas de Indianápolis

O piloto neozelandês Scott Dixon passou por um grande susto neste domingo, 28. Pole position das 500 Milhas de Indianápolis, o neozelandês rasgava a reta a cerca de 350 km/h quando o carro do inglês Jay Howard atravessou à sua frente depois de tocar no muro. A batida foi inevitável (veja abaixo).

O carro de Dixon subiu, bateu no muro e ficou completamente destruído. Apesar da gravidade do incidente, os dois pilotos saíram andando e foram liberados depois de avaliação médica. Em entrevista a ESPN americana, ainda no circuito, Dixon comemorou a segurança dos carros, mas lamentou o fato de ficar de fora da corrida.

O brasileiro Hélio Castroneves também passou por um momento complicado durante a situação. Ele estava no mesmo trecho do circuito e viu o carro de Scott Dixon passar. Mas Helinho conseguiu evitar a batida ao trafegar pela grama.

