O piloto da Nascar, Austin Dillon, 25 anos, teve sorte ao sair ileso após o grave acidente nas 400 Milhas de Daytona, na Flórida, Estados Unidos. O americano terminava na 7ª posição da corrida, quando diversos carros se chocaram contra ele.

Em seguida, o carro de Dillon foi arremessado com violência contra o alambrado de proteção e ainda passou por uma série de capotamentos antes de parar. Os fiscais de pista e equipes médicas correram para socorrer o piloto, que saiu do carro normalmente para alívio do público.

Com o impacto, os destroços dos veículos e do alambrado foram de encontro com os espectadores. No total, oito torcedores tiveram ferimentos leves e recusaram atendimento, outros quatro foram tratados no local e um foi levado a um hospital e liberado horas depois.

Da Redação Carro de piloto é arremessado em acidente na Nascar; veja

