Carro de Paquetá explode, mas jogador escapa ileso: 'Apenas um susto'

Lucas Paquetá passou um grande susto na manhã desta sexta-feira, 6. O carro do jogador do Flamengo explodiu e pegou fogo quando ele estava na Estrada dos Bandeirantes, a caminho do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, para treinar com o elenco. O incidente não passou de um susto. Paquetá está bem e não teve nenhum ferimento.

"Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido. Apenas um susto galera! Graças a Deus não houve nada comigo, Obrigado pelas mensagens de apoio e por todo carinho e preocupação! Deus é bom e dá em dobro!", publicou Paquetá em seu perfil no Twitter.Após o treinamento comandado pelo técnico Maurício Barbieri, do qual o meia participou normalmente, o jogador usou suas redes sociais para tranquilizar os torcedores e agradecer pelas mensagens.

Pela imagem que circula na internet, é possível ver que as chamas tomaram conta do veículo e o destruíram completamente. Para a sorte de Paquetá, um dos principais jogadores do Flamengo, a equipe de socorro chegou rapidamente ao local e ele não sofreu ferimentos.

Quando Paquetá estava próximo do Ninho do Urubu, ele notou que uma luz no painel acendeu, indicando aquecimento do motor. O jogador percebeu a fumaça saindo do motor e, então, desceu do carro. Pouco depois, o veículo, uma Land Rover, pegou fogo e explodiu, ficando totalmente destruído.

Paquetá chegou ao CT um pouco assustado, mas treinou sem problemas. O jogador foi resgatado por funcionários do clube e já acionou a seguradora do veículo, que é deste ano.

