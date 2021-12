O acidente do piloto norte-americano Larry Dixon, durante uma corrida de arrancada no último sábado em Gainesville, na Flórida, assustou os espectadores que estavam presentes no autódromo.

Dixon dirigia seu dragster a 450 km/h quando, de repente, seu carro literalmente voou e bateu contra um muro de concreto ao lado da pista. Ele foi rapidamente socorrido pelas equipes de resgate da competição. Por sorte, o tri-campeão da modalidade não sofreu nenhum ferimento.

Da Redação Carro de dragster voa durante acidente em corrida; veja

adblock ativo