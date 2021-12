Carro com dois jogadores do Juventude é baleado, mas atletas saem ilesos

Dois jogadores do Juventude sofreram uma tentativa de homicídio na noite da última quinta-feira, 20. Os atacantes Jô e Mailson deixavam um restaurante em Caxias do Sul quando o veículo em que estavam foi alvo de tiros. O susto só não virou uma tragédia porque nenhum dos dois foi atingido.

Dono do veículo, Mailson desabafou nas redes sociais sobre o acontecimento. "Hoje eu sou prova viva que Deus existe. Obrigado Senhor por me proteger, por estender a mão diante dessa crueldade que quiseram fazer comigo. Obrigado por esse livramento, Senhor, e me dê proteção para seguir em frente. Não deixe nada, nem ninguém, me destruir ou desanimar", escreveu em sua página no Facebook.

De acordo com os relatos de ambos os jogadores, eles deixavam um restaurante japonês na noite de quinta-feira quando um outro veículo passou por eles, e de lá vieram os tiros. Os dois declararam acreditar que a tentativa de homicídio teria sido gerada pelos acontecimentos do último clássico entre Juventude e Caxias.

Na ocasião, no último dia 9 de agosto, os rivais gaúchos ficaram no empate por 0 a 0, pela Série C. Ao ser substituído, Mailson provocou a torcida do Caxias, clube por onde já passou. De lá para cá, o atacante teria recebido diversas ameaças de torcedores caxienses e seria ele o alvo do atentado da última quinta.

Após o grande susto, Mailson prometeu seguir trabalhando, mas cobrou punição aos responsáveis pelo crime. "Vou continuar correndo atrás com muita 'ralação' e sacrifício, pois adversidade vai haver sempre. Mas vou seguir em frente, de cabeça erguida!", escreveu. "Aqui se faz aqui se paga. Que a justiça seja feita."

