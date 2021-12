Carro avaliado em R$ 240 mil de Philippe Coutinho é apedrejado em Liverpool

O jogador brasileiro Philippe Coutinho passou por um sufoco nesta terça-feira, 9, após o treino do Liverpool. De acordo com o tabloide inglês "Daily Mail", o Porsche Macan preto do jogador, avaliado em R$ 240 mil, foi apedrejado no estacionamento do estádio durante a premiação dos melhores jogadores do ano do Liverpool.

Ainda segundo a imprensa, um fotógrafo chegou a testemunhar o ataque e disse que um homem teria atirado a pedra na janela do carro e depois fugiu correndo. Minutos depois, a polícia esteve no local, mas o suspeito não foi localizado. O carro ficou com um dos vidros partidos e a porta danificada.

