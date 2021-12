Carreata da Stock Car muda rotina da Orla de Salvador

As máquinas da Stock Car fizeram, nesta sexta-feira, 17, o tradicional desfile pelas ruas de Salvador, entre o Rio Vermelho e o Farol da Barra. Como era de se esperar, o ronco ensurdecedor dos carros ganhou a atenção de quem passava. Atraiu também a atenção das pessoas em casa, fazendo-as sair às sacadas e janelas das residências contempladas no roteiro da carreata.

O dia também foi de visitação a pontos turísticos da cidade, como fez o 'novato' Rubens Barrichello. Pela primeira vez em Salvador para correr pela Stock, Rubinho tirou parte da tarde para uma visita ao Pelourinho.

Ele conheceu o grupo Olodum e cumpriu um extenso e animado programa ao lado do grupo de percurssão da Bahia. Depois, desceu as ladeiras apertadas e tocou repique com a garotada do projeto social da entidade.

Fez ainda a festa de grande parte do público, que foi atraído pelo som da percussão conhecida internacionalmente. Em seguida, Barrichello visitou a Casa do Olodum, onde viu de perto os quadros que homenageiam diversas das mais conhecidas personalidades afro.

Na sequência, no ponto alto da passagem pelo Largo do Pelourinho e já usando um tererê especialmente feito pela cabeleireira Negra Jô, Barrichello acionou o motor do carro que pilotará a partir de hoje no circuito do CAB.

Rubinho tocou tambor e regeu os músicos do grupo principal do Olodum juntamente com o mestre Lázaro Marçal. Um dia diferente às vésperas de competir pela quarta corrida no ano, em sua primeira temporada completa na Stock Car.

"Mas partir de amanhã pela manhã (sábado), só terei ouvidos para o som dos motores V8 das máquinas da Stock", disse o piloto.

Visita à Fonte Nova - Outros três pilotos se deslocaram até à Arena Fonte Nova, cujas dependências foram acessadas no começo da tarde. Júlio Campos, Patrick Gonçalves e Rafael Matos consideraram a nova arena no nível dos estádios da Europa.

Torcedor do Atlético-MG, Rafa disse nunca ter visto algo parecido à Fonte. "Quando pequeno, eu ficava no gol, mas de redondo só entendo do volante da Stock", brincou.

Patrick espera melhores dias para o tricolor: "Com o tempo o Bahia vai ter bons momentos aqui", desejou.

Julio Campos fez um pedido á torcida: primeiro vão ver a Stock Car, depois a final do Baiano", pediu.

