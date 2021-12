Carol Solberg é advertida pelo STJD e é proibida de repetir "Fora, Bolsonaro"

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Vôlei advertiu nesta terça-feira, 23, a atleta Carol Solberg por ter gritado "Fora, Bolsonaro" durante transmissão ao vivo, após conquistar a medalha de bronze na primeira etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Os auditores afirmaram a atleta não pode voltar a se manifestar politicamente na quadra de jogo.

Em sessão online, Carol foi advertida com base no artigo 191: "deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, de competição". A atleta diz não ter se arrependido do protesto.

"Estava muito feliz de ter ganhado o bronze e, na hora de dar minha entrevista, apesar de toda alegria ali, não consegui não pensar em tudo o que está acontecendo no Brasil, todas as queimadas, a Amazônia, o Pantanal, as mortes por Covid e tudo mais, e meio veio um grito totalmente espontâneo de tristeza e indignação por tudo o que está acontecendo" disse Carol em depoimento.

Carol joga a segunda etapa do Circuito Brasileiro, que começa nesta quinta, 15, no CT da entidade, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Relembre

Após receber a medalha de bronze na primeira etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, Carol disse "Fora, Bolsonaro!" em entrevista ao vivo. Esta manifestação política, segundo o STJD configura infração ao regulamento da competição.

Nas redes sociais, a medida do STJD foi criticada, já que outros atletas do vôlei já se manifestaram politicamente, só que a favor do presidente Jair Bolsonaro, e não tiveram nenhum tipo de sanção. "Wallace e Mauricio foram denunciados por se manifestarem a favor do Bolsonaro em 2018? Hum, não tô lembrada…” escreveu uma internauta.

