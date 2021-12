"Carnificina" diz Kelly Slater sobre prancha com sangue

O surfista Kelly Slater assustou os fãs ao postar uma foto de sua prancha quebrada e com marcas de sangue. A legenda "carnificina" aumentou ainda mais o suspenso.

Diante da falta de informação, os internautas começaram a especular o que teria acontecido com o surfista. Eles cogitaram, inclusive, que o americano foi vítima de um ataque de tubarão.

Após os questionamentos, Kelly explicou para a revista especializada "Stab" que tudo não passou de um pequeno acidente. Ele estava surfando no Havaí quando levou uma "vaca" de uma grande onda e foi arrastado para as pedras. O surfista, então, cortou a mão e o pé, sujando a prancha de sangue.

Determinado, o americano decidiu retornar para o mar, mas acabou quebrando a prancha. "Quando cheguei, a maior onda que vi nos últimos anos caiu na minha cabeça. vi Dusty Payne pegar um tubo louco enquanto eu quase me afogava. Fui arrastado para as pedras e cortei meu dedo (da mão) e meu pé. Depois eu tive que escalar uma trilha mais assustadora que a arrebentação. Eu apenas carreguei a prancha com a mão que cortei. A série melhorou, mas depois eu quebrei uma segunda prancha. Foi tudo uma grande diversão".

