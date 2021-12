Carlos Rabello não treina mais a Juazeirense

O dança das cadeiras segue a todo vapor no futebol baiano. Após a contratação do novo treinador Washington, o 'Coração Valente', pelo Vitória da Conquista, e da demissão de Preto Casagrande, pelo Bahia, desta vez foi a Juazeirense que anunciou mudança no comando técnico. Carlos Rabello, treinador que levou o time para a Série C, há quase dois meses, não treina mais a equipe.

Em entrevista ao Jornal A Tarde, o presidente da Juazeirense, Roberto Carlos, informou que Rabello recebeu uma proposta salarial melhor e acertou a sua ida para o Ferroviário, do Ceará. O Ferrão foi vice-campeão do Cearense deste ano.

Apesar disso, o mandatário disse que a saída do antigo treinador foi tranquila, de maneira amigável. Rabello tinha contratado até o fim do ano que vem.

Agora, a diretoria do Cancão está à procura de um novo técnico. "Estamos indo com calma, procurando alguém que tenha nosso perfil, que saiba o que a gente quer", disse o dirigente. "Estamos conversando com quatro treinadores", acrescentou. O presidente, porém, não informou quais são os técnicos.

A diretoria do Cancão espera anunciar o próximo comandante na segunda-feira, 9.

Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

