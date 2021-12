Carlinhos Vidente aponta futuro da dupla Ba-Vi na Série B

No último fim de semana, Salvador recebeu a visita do famoso Carlinhos Vidente, o adivinho que teria previsto a morte do candidato à Presidência, Eduardo Campos, em 2014, em um acidente aéreo. No mesmo ano, ele mostrou que também é bom nos esportes, ao antecipar a saída precoce de Neymar e a goleada sofrida diante da Alemanha na Copa do Mundo do Brasil.

Em conversa com a reportagem de A TARDE, Carlinhos fez algumas previsões sobre o futuro do futebol brasileiro.

Logo de cara, uma péssima notícia para os torcedores do Bahia. Segundo o vidente, o Tricolor não vai conseguir o tão sonhado acesso para a elite e seguirá disputando a Série B em 2016.

Já os rubro-negros podem começar a comemorar antecipadamente. As visões de Carlinhos mostram o Vitória no G-4 e com vaga garantira para Primeirona. O título, infelizmente, ainda não será desta vez. O grande campeão da Segunda Divisão será o Botafogo.

O vidente também viu o futuro da Seleção Brasileira e para a felicidade de muito torcedor por aí, Dunga não estava nele.

Carlinhos garante que o treinador será demitido ainda em 2015. O próximo a assumir será Muricy Ramalho, que guiará o Brasil até a Copa de 2018, na Rússia, mas voltará para casa de mãos vazias.

Suas previsões começaram aos 11 anos, quando antecipou a morte do filho de um delegado de sua cidade. "Eu não conhecia o delegado, nem sabia que ele tinha esse filho, foi uma coisa que veio até mim", disse o vidente.

Essa foi a segunda passagem dele pela capital baiana, mas no que depender de Carlinhos, novas visitas acontecerão. "É um povo muito feliz, gosta de ajudar", elogiou.

Corinthians vai chegar ao hexa

A torcida do Atlético-MG, atual líder do Brasileirão-2015, está muito empolgada com a campanha do time, mas segundo Carlinhos, quem vai sorrir por último na Série A será o Corinthians. Atualmente o Timão ocupa a terceira posição da tabela, com 26 pontos, três a menos que o Galo. Caso o vidente esteja certo outra vez, essa será a sexta conquista de Campeonato Brasileiro da equipe paulista, que dividirá com o Flamengo o posto de maior campeão nacional.

Vidente também dá bola fora

A vida de Carlinhos não é feita apenas de acertos. Ele previu que a Argentina seria campeã da Copa do Mundo no Brasil, o que não aconteceu. A Alemanha se tornou tetra. Ele também errou ao prever que o Corinthians levaria o título brasileiro em 2014, mas quem faturou o caneco foi o Cruzeiro, que se tornou bicampeão nacional. Além disso, disse que Flamengo, Figueirense e Chapecoense seriam rebaixados no ano passado, o que também não ocorreu.

adblock ativo