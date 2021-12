Carlinhos Brown apresenta "Caxirola" à dupla Ba-Vi

O clássico do próximo domingo, 28, já carrega em si a importância de poder valer a liderança ao Bahia ou ao Vitória no Campeonato Baiano, mas uma atração especial antes da partida dará uma prévia do clima que tomará conta da Copa das Confederações, em junho, e da Copa do Mundo, em 2014.

Trata-se da "Caxirola", o instrumento que, assim como fez a "Vuvuzela" durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, ditará o ritmo da edição brasileira da maior competição de futebol do mundo, a partir de junho deste ano.

Nesta sexta-feira, 26, Carlinhos Brown, que fará a abertura do jogo na Arena Fonte Nova, se antecipou ao evento principal e apresentou o instrumento de sua criação à dupla Ba-Vi.

Em visitas à Toca do Leão e ao Fazendão, o músico baiano apresentou a "Caxirola" aos jogadores, à comissão técnica e aos dirigentes dos dois clubes e ensinou como tocar o instrumento.

A "Caxirola" já foi chancelada pelo Ministério do Esporte e faz parte dos produtos oficiais da Fifa. Ela poderá ser utilizada pelo público que for aos jogos durante os dois torneios internacionais no País.

adblock ativo