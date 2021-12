Carioca e baiana disputam final de torneio de tênis

Finalista da categoria 16 anos do torneio Bahia Juniors Cup, que vai terminar sábado, 30, no Clube Bahiano de Tênis (CBT), localizado na Barra, a carioca Isabela Mercante dá exemplo de como a vida de atleta exige doação integral desde o começo da carreira.

Em vez de soprar velinhas sobre o bolo de chocolate de seu aniversário nesta quinta, 28, quando completou 15 anos, ela despertou às 6h, ouviu um 'parabéns' de incentivo e partiu para o treino. O foco é a decisão do título da categoria, por volta das 16h desta sexta, contra a baiana Thainá Carvalho, também de 15 anos.

Os pais de Isabela não vieram a Salvador, mas para não deixar o aniversário passar em branco prometeram uma festinha na volta a Niterói. A carioca contou que o presente mais desejado é o troféu de campeã, que ela espera erguer após a final no CBT.

"É a primeira vez que faço aniversário durante um torneio, mas a vida da gente é sempre viajando. Um terço do ano passo fora de casa, competindo", minimizou a jovem tenista, que se inspira em Rafael Nadal e Maria Sharapova.

A russa também é a inspiração da baiana Thainá, que vai para a sua terceira final no torneio – foi campeã da 14 anos e, no ano passado, vice da 16. Ao contrário de Isabela, ela pretende se tornar tenista universitária nos EUA em vez de seguir carreira profissional.

Como é de praxe numa final, ambas já vêm estudando o jogo da outra. Trabalho feito em parceria com os técnicos Evaldo Júnior e Ricardo Barney, respectivamente de Thainá e Isabela. "Acompanhei um jogo dela. É uma tenista forte", contou Thainá, que terá como reforço a torcida local.

Baiano nas semi

O torneio está na 33ª edição e é considerado a maior competição juvenil do Norte/Nordeste. Neste ano, reúne 220 atletas de nove países, atraídos pelo evento grau 3 em pontuação para o ranking mundial, o terceiro mais valioso do país. Os destaques do torneio de simples da chave principal (18 anos) são o pernambucano João Lucas Reis e a paranaense Nathália Gasparin. João é o 106º do mundo na categoria juvenil e pega nas semifinais Mateo Reyes (brasileiro nascido no Equador). O outro confronto é entre o baiano Natan Rodrigues, que bateu nesta quinta Diego Padilha por 2 sets a 0, e o suíço Aaron Schmid. O jogo é hoje, às 18h.

No feminino, Nathália tem no currículo a participação em três Grand Slams em 2017, indo à chave principal de Wimbledon e parando no qualy em Roland Garros e no US Open. "Nos primeiros jogos estava nervosa, depois fui me soltando e estou indo bem. Continuo defendendo o meu favoritismo", disse Nathália, 17.

Ela contou estar de olho na pontuação do torneio, que poderá dar a ela um salto de 20 posições no ranking. Ela está, atualmente, na 165ª.

