Carateca busca patrocínio para competir fora da Bahia

Pentacampeão baiano, campeão brasileiro, estudantil e da seletiva para o Campeonato Sul-Americano de 2014. Estas são algumas conquistas no currículo do atleta baiano de Caratê Fernando Leony, que acumula uma série de prêmios ao longo da carreira.

Seu histórico impressiona não só pelo número de vitórias, mas também pela sua idade: Fernando é um adolescente de 14 anos, que desde os seis se dedica à arte marcial. Nestes oito anos de prática, ele se tornou faixa preta no esporte e participou de inúmeros campeonatos em outros estados e países.

Mas, até hoje, os gastos com estas viagens - passagens aéreas, hospedagem, transporte e alimentação - foram custeados pela família do carateca, que não possui nenhum tipo de patrocínio. A mãe de Fernando, Cristiane Leony, afirma que o único apoio recebido por ele foi o do Programa Estadual para Apoio à Prática do Esporte, conhecido como Bolsa Esporte, no valor de R$ 600. O pagamento do benefício, no entanto, ainda não foi feito este ano.

Agora, Fernando se prepara para disputar o Campeonato Pan-Americano, que acontece na Bolívia no mês de agosto, e o Campeonato Brasileiro, na cidade de Joinville, em Santa Catarina, em outubro, ambos na modalidade Kumitê (luta), na categoria Cadete, para atletas de 14 e 15 anos. Se ele terminar entre os quatro primeiros no Pan ou vencer o brasileiro, garantirá a vaga para o Mundial de Caratê, a ser realizado na Indonésia, em novembro.

"Ele é o único baiano que vai ao Pan-Americano. O custo de um atleta nestas competições é de cerca de mil dólares. Nós já conseguimos ir ao Sul-Americano (quando Fernando foi vice-campeão), mas temos outros três filhos e escola para pagar, não dá para investir tudo no esporte. Só um kimono (vestimenta utilizada nas lutas) custa R$ 590", enfatiza Cristiane.

Atleta é pentacampeão baiano e campeão brasileiro (Foto: Divulgação)

O atleta é federado pela Federação Baiana de Caratê e também faz parte da Confederação Brasileira do esporte, mas as únicas coisas que recebe para as competições são o valor da inscrição e o agasalho da equipe brasileira.

As empresas que quiserem patrocinar Fernando Leony podem entrar em contato com Cristiane pelo telefone 71 9179-1461. Outras pessoas que também desejam contribuir financeiramente podem realizar depósitos ou transferências para a seguinte conta:

Fernando Augusto Cunha Leony

Banco Bradesco

Agência: 3662

Conta Poupança: 1002867-1

