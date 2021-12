Carateca baiano participará de competição no Chile

O tricampeão mundial Milton Menezes vai representar a Bahia em mais um grande desafio internacional: os Jogos Sul-Americanos de 2014, disputados em Santiago, no Chile, entre os dias 6 e 9 de março.

Aos 23 anos, ele integra a seleção brasileira pelo terceiro ano consecutivo na modalidade até 75kg. A delegação reúne cerca de 500 atletas de 43 modalidades. Menezes, no entanto, é o único representante do Norte-Nordeste.

Experiente em disputas, o baiano está ciente de que o desafio será grande e para isso redobrou os treinos. "Lá fora, o nível de organização é muito alto. Por isso estou com um treinamento forte, de segunda a sexta, em dois turnos. No fim de semana, descanso e me concentro" conta.

O ano de 2014 começou com grandes competições fora do Brasil. Em janeiro, Menezes disputou o torneio Open de Paris Premier League. O carateca saiu da competição na terceira luta por critérios técnicos, mas não ficou insatisfeito com or resultado. "Fiquei em 11º entre 109 atletas da minha categoria", justifica.

Menezes acredita que os Jogos Sul-Americanos do Chile servirão de trampolim para novos desafios. "Para a gente, do karatê, esse torneio será muito importante. Se eu conseguir chegar à final, posso ir aos Jogos Pan-Americanos de Toronto [Canadá] de 2015", afirma, otimista, o lutador. "Estou bastante confiante. Estou fazendo um trabalho legal. Vou com Deus, vou na fé ", finaliza o atleta.

