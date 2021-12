Caratê beneficia 120 crianças e jovens de Rio Sena

Jadson Ramos, 11, morador do bairro de Rio Sena, no subúrbio, é o caçula de cinco filhos de um pedreiro e uma empregada doméstica. Este é o perfil comum de famílias em comunidades pobres. Mas obteve uma conquista que o torna diferente graças ao projeto Karatê do Saber, promovido pela Base Comunitária de Segurança (BCS) de Rio Sena.

Jadson é medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Karatê Semicontato, realizado em Anápolis (GO), no último final de semana. E também se classificou para o Pan-americano, em novembro, em Brasília.

"Foi muito difícil. Na terceira luta, tomei um chute nas partes baixas. Na quarta, levei um chute no joelho. Na quinta, fui igual a um guerreiro, cheio de machucados, mas consegui vencer", festeja Jadson.

Com estilo

Além dele, outros 20 atletas do projeto trouxeram nove medalhas de ouro, sete de prata e três de bronze. Riquele Santos, 12, também conseguiu índice para o Pan-Americano. Para valorizar essa conquista, o comando da BCS fez uma caminhada no bairro e até desfile no carro do Corpo de Bombeiros. "Pensamos em uma forma de dar destaque e parabenizar essas crianças", diz o comandante da BCS, tenente Vicente Augusto.

O comandante da 18ª CIPM (Periperi), major Eurico Filho, ressalta que a caminhada serve para levantar a autoestima. "Queremos mostrar que a comunidade pode conquistar seus objetivos com ações sociais". Para o major, as atividades esportivas e educacionais ajudam a afastar os jovens do assédio dos traficantes. "É o mínimo que a gente pode fazer por essa comunidade carente. Além disso, o caratê incentiva o espírito de integração e cultiva o companheirismo", ressalta.

Dois dias por semana, os soldados Costa e Modesto trocam a farda pelo quimono e ensinam a 120 crianças e jovens de 7 a 17 anos. Os medalhistas são Luiz Miguel, Ewerson Santos, Richard Pinto, Jadson Ramos, Bianca Menezes, Felipe Santos, Mateus Santos, Cauan Santos, Ícaro Ferreira, Lucas Martins, Karina da Silva, Rian Vítor, Evandro Ramos, Alisson dos Santos, Adriele Baraúna, Vanessa Santos, Carlos Wedton, Ana Caroline Araújo, Keven Fragoso, Lucas Araújo, Riquele Santos e Agersueide.

