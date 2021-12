'Cara de Sapato' se inspira no 'amigo-irmão' Cigano no UFC

Campeão da terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil (TUF), em maio deste ano, Antônio Carlos Júnior, o Cara de Sapato, fará sua primeira luta pelo UFC depois do título. O adversário será o norte-americano Patrick Cummins, no UFC Fight Night 58, neste sábado, 20, em Barueri, interior de São Paulo.

A luta é válida pela categoria dos meio-pesados, diferentemente da divisão na qual Cara de Sapato conquistou o reality show - nos pesos pesados.

Paraibano, de João Pessoa, o lutador tenta trilhar o caminho de sucesso do 'amigo-irmão' Junior Cigano dos Santos. Assim como o ex-campeão dos pesos-pesados, Cara de Sapato também é radicado na Bahia. O caminho percorrido até a chegada ao UFC é bem parecido com o do catarinense.

Pra começar, Antônio também foi 'descoberto' pelos mestres de jiu-jitsu Iuri Carlton e Renato Velame. Foi nas aulas da modalidade, na academia Nordeste MMA, que Cara de Sapato conheceu Cigano.

"Ele era gordinho na época (risos). Tinha acabado de entrar na academia, vindo de Santa Catarina. Era eu e ele lado a lado na faixa-branca. Muito gente não sabe, mas ele começou no jiu-jitsu", revela o hoje faixa-preta de jiu-jitsu e bicampeão mundial na faixa marrom.

Cara de Sapato migrou para o boxe e, posteriormente, para o MMA. Percurso idêntico ao de Cigano.

"Depois do jiu-jitsu, segui para o boxe, com o professor Luiz Dórea, na academia Champion. E lá, novamente, fazia 'luva' com o Cigano. Firmamos uma amizade verdadeira", revela Cara de Sapato, que para o duelo deste sábado teve como 'sparring' o amigo-irmão.

"Ele me ajudou bastante e me deu confiança também. Mas não aliviou não. Soltou o braço, aí eu sofri bastante. Mas foi bom porque chego na luta já calejado", falou em tom bem humorado.

Em apenas sua segunda luta no UFC, o paraibano, de 23 anos, espera ter o mesmo sucesso do amigo, que já foi campeão mundial dos pesos-pesados.

"Cigano, sem dúvidas, é minha grande referência. Um cara humilde, perseverante... que conseguiu ser campeão mundial. Mesmo após a perda do título não desistiu e segue sua batalha para reaver o cinturão. Prova disto foi a vitória que ele teve sobre o Stipe Miocic", disse em referência ao duelo principal do UFC Fight Night, no último sábado, em Phoenix, nos Estados Unidos.

Ao contrário do amigo, Cara de Sapato foi privilegiado. Afinal, esta noite, no UFC Fight Night 58 - que terá como luta principal o duelo entre Lyoto Machida e CB Dollaway -, o público será formado em sua maioria por brasileiros.

O evento será em em Barueri, interior de São Paulo. "Contar com o apoio da torcida, sem dúvidas, é um ganho extra. Sei das qualidades de meu adversário é um cara bom no chão, no jiu-jitsu... mas estou preparado. Pronto para vencer, seja em pé, usando meu boxe ou no chão, onde sua especialista no jiu-jitsu", afirmou.

Por fim, Cara de Sapato reconhece que ainda é cedo falar sobre o título da categoria - que hoje, pertence ao norte-americano Jon Jones -, mas, é claro, não deixa de sonhar. "Fico imaginando, eu e o Cigano.. cada um sendo campeão de sua categoria. Seria um grande sonho. E, no sábado, com fé em Deus, vou começar a colocar em prática a minha parte, vencendo o Patrick Cummins", finalizou.

