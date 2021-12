Canoísta baiano tem recepção de herói após bi mundial

Além de uma recepção de herói na chegada ao aeroporto de Ilhéus nesta terça-feira, 12, o bicampeão mundial de canoagem Isaquias Queiroz desfilou em carro aberto e ganhou uma festa em Ubaitaba, cidade onde nasceu.

O canoísta baiano fez escala em São Paulo antes de desembarcar em Ilhéus, no Sul da Bahia, em sua viagem de volta da Rússia, onde ganhou a medalha de ouro na prova C1 500m no domingo. No sábado, por pouco não teria ficado também com o ouro, na C1 1.000m, se não tivesse virado a canoa. "Quero ver minha mãe e depois descansar", disse o atleta baiano, por telefone, referindo-se a dona Dilma Queiroz.

Para Isaquias, o foco maior da carreira no momento é a Olimpíada de 2016. "Agora que ganhei o ouro nos 500 - e só não aconteceu nos 1.000 por causa daquela virada - não pensem que vou me acomodar. Vou treinar ainda mais para surpreender os meus adversários. O sonho do ouro em 2016 está cada vez mais próximo", declarou.

Casamento

Apesar de querer dar uma relaxada em solo baiano por uns dias, o 'canoísta voador' contou que vai enfrentar uma agenda corrida. "Fico em Ubaitaba até quinta e sexta vou ao Rio ver minha namorada, Larissa. Aí, volto para o casamento de Erlon (seu parceiro no bronze na C2 200m), em Ubatã ".

Isaquias e Erlon foram os principais destaques no Mundial da Rússia, no qual os canoístas do Sul do Estado dominaram as finais A representando o Brasil. Completando o grupo dos medalhistas, Valdenice Conceição, de Itacáré, garantiu o bronze na C1 feminino 200m.

Erlon ainda foi oitavo colocado, com o paulista Ronilson Oliveira, na C2 1.000m. Por último, Andréa Oliveira, de Ubaitaba, e Ângela Aparecida, de São Paulo, ficaram em quinto na C2 500m.

"Entre 870 atletas de 71 países, tivemos cinco da Bahia nas finais e conquistamos um ouro e dois bronzes. A não ser pelas duas conquistas brasileiras na paracanoagem, só os baianos ganharam medalhas na Rússia", ressaltou o vice-presidente da Associação Cacaueira de Canoagem, José Carlos Lona, ao receber os atletas em Ilhéus.

