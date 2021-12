Canoísta baiano é ouro em Copa do Mundo

O canoísta baiano Isaquias Queiroz venceu o alemão Sebastian Brender (campeão olímpico dos 1000m) e conquistou o título da categoria individual nos 500m da segunda etapa da Copa do Mundo na manhã deste domingo, 24, em Duisburg, na Alemanhã. No sábado, 23, o anfitrião havia derrotado o brasileiro na prova de 1000m.

Isaquias já havia feito o melhor tempo nas eliminatórias. Na prova, ele disparou na frente e chegou a abrir diferença de mais de 1 segundo para Brendel, que estava na segunda posição. O terceiro colocado, Serghei Tarnovschi, da Moldávia, estava mais de dois segundos atrás. A disputa era entre o baiano e o a alemão.

No final da prova, Brendel chegou a tentar mudar a história da corrida, mas Isaquias garantiu a primeira colocação com o tempo de 1m48s875 contra 1m49558 do rival.

