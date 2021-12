Canoísta baiano bate campeão e vai à final na Rússia

Conquistar a medalha de ouro nos Jogos do Rio de 2016 é o objetivo dos sonhos do baiano Isaquias Queiroz. Nesta sexta-feira, 8, dois anos antes da Olimpíada do Brasil, ele teve uma prova de que isso é possível ao vencer o atual campeão olímpíco, Sebastian Brendel.

Ambos mediram forças na prova semifinal da C1 500m do Mundial de Canoagem de Moscou, na Rússia. Isaquias não só venceu o adversário alemão em uma prévia da final olímpica esperada por ele, como garantiu a passagem em primeiro lugar para a disputa do ouro mundial, domingo, 10, às 10h.

Caso vença, o canoísta baiano emplaca o bicampeonato mundial na C1 500 m, já que em 2013, na cidade alemã de Duisburg, reduto do rival Brendel, ele conquistou o ouro nessa competição.

Antes, o atleta nascido em Ubaitaba tem um desafio neste sábado, 9, às 5h30, na categoria c1 1.000. Mais uma vez travará duelo com Brendel pelo ouro, nesta que será a prova do Rio-2016.

No mesmo dia do duelo entre os dois favoritos ao ouro olímpico, o Brasil garantiu uma medalha de prata com Fernando Rufino de Paulo. Ele subiu ao pódio para receber a premiação após a vitória na prova K1 TA 200m, da paracanoagem.

Perdeu o penta

Depois de Rufino, o outro resultado expressivo do dia na paracanoagem ficou por conta do canoísta Fernando de Paulo, que terminou em segundo lugar na final do K1 TA 200 m. A prova foi vencida pelo austríaco Markus Swoboda.

Já o seu compatriota Fernando Fernandes deixou escapar a chance de chegar ao quinto ouro mundial no K1 A 200 m. Fernandes foi apenas o quinto na prova na qual o brasileiro cravou o tempo de 52s795.

O primeiro lugar no pódio foi muito comemorado pelo húngaro András Rozbora, que terminou com a marca de 49s375, seguido pelo britânico Ian Marsden (49s866) e o anfitrião russo Igor Korobeynikov (50s095).

Na somatória de resultados, a equipe de paracanoagem brasileira encerrou a sua participação em Moscou conquistando duas medalhas. A primeira delas na abertura do Mundial, na quarta-feira, veio com o ex-dançarino Luis Carlos Cardoso. Ele levou o ouro no V1 A 200 m.

Feminino

Entre as mulheres, o Brasil colocou na final do Mundial de Velocidade feminino da C2 500 m as canoístas Ângela Aparecida e Andrea de Oliveira.

Após uma prova muito disputada, elas terminaram em terceiro lugar. Ângela e Andréa vão decidir o título da categoria domingo, a partir das 9h25.

A equipe brasuca colocou também outro barco na briga por medalhas com a dupla olímpica Erlon Silva e Ronilson de Oliveira. Eles farão a final da C2 1.000 m domingo, às 11h.

