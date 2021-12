Candidatos ao título mundial de surfe usam etapa em SP como 'treino de luxo'

Três dos candidatos ao título mundial de surfe da temporada de 2015 estiveram juntos nesta terça-feira na abertura do QS 10.000 Oi/HD em Maresias, na cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A competição vale pela divisão de acesso e nada interfere na disputa do troféu, mas Gabriel Medina, Adriano de Souza (Mineirinho) e Filipe Toledo vão competir em casa antes de embarcarem para o Havaí, para a última etapa do Circuito Mundial de Surfe.

"É legal receber todos os surfistas em um lugar onde sempre surfei. Espero que tenha ótimas ondas e pretendo me preparar para o Havaí com essa competição", afirmou Gabriel Medina, ciente de que precisa chegar no mínimo até a semifinal em Pipeline para conquistar o bicampeonato.

Já Adriano de Souza, o Mineirinho, também vai usar a competição em Maresias como treinamento de luxo. "Eu penso em usar esse campeonato para entrar no ritmo. Meu maior foco é vencer a última etapa, mas quero usar este evento agora, depois as etapas de Haleiwa e Sunset, para chegar bem em Pipeline", explicou.

Os três atletas vão depois da etapa em Maresias para o Havaí e cada um terá uma estratégia diferente para manter o foco. "Tem coisas que funcionam para uns e não para outros. Acho que vou continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, me divertindo. Minha família vai estar lá e quero aproveitar. Vou tentar tirar o peso das costas, pois isso atrapalha", comentou Filipinho.

Já Medina garante que precisa ficar mais isolado, até pela situação do campeonato. Ele está atrás dos dois amigos e sabe que precisa chegar longe. "Vou me blindar ao máximo, ainda mais agora que eu preciso mais dos pontos, só que estou feliz por ter me recuperado no ano. Meu preparo físico já está sendo feito para o Havaí", revelou.

Mineirinho, que está em terceiro no ranking, ainda não sabe como será no Havaí, mas quer chegar longe. "Para mim será uma novidade, nunca cheguei ao Havaí com chances de título. Minha tática: eu quero chegar cedo, tentar surfar em Pipeline o máximo possível, mas as dificuldades que vou ter com a grande quantidade de pessoas buscando a mesma onda, o Gabriel e o Filipinho também vão ter. Quem for melhor nesta etapa, incluindo o (australiano) Mick Fanning, vai levar o troféu", concluiu.

