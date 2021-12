Candidato a maior goleador da história do Baianão, Neto mira ultrapassar Messi

Dizem que baiano não nasce, estreia. E para ser bom mesmo não adianta só agradar o mundo. Se não faz sucesso na Bahia, não passa de um artilheiro qualquer catalão, longe da famosa gaiatice de quem brilha na terrinha. Messi? Os rubro-negros só querem saber mesmo de Neto Baiano, ‘o cara’ do Baianão 2012.

E para o gaiato Neto Baiano baixar a crista do tímido argentino tirado a craque, basta fazer mais alguns golzinhos para se gabar que ultrapassou até o melhor do mundo. Lionel fez 19 jogos este ano, marcando 25 gols. Um concorrente à altura de Neto, que fez 21 gols em 17 partidas. Dá para passar?

Entretanto, o melhor da Bahia é humilde e assegura que não vai ameaçar o melhor da Europa. “Passar Messi? Dá não, garoto... É demais pra mim. Acho que é impossível competir com Cristiano Ronaldo e Messi. Mas vem cá, Messi tem quantos gols na minha frente? Posso tentar passar ele”, disse Neto Baiano, sempre com o sorriso no canto da boca.

Para o camisa 9 rubro-negro, ninguém se interessa muito pela sua região e uma marca sempre é uma oportunidade para mostrar que na Bahia tem futebol. “Nós do Nordeste não somos bem vistos nos outros lugares. Não vou me preocupar muito com os outros de fora. Quero jogar pela torcida, pelo Vitória e por meus colegas daqui. Ganhar tudo este ano”.

adblock ativo