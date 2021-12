Canadense passa na última curva e vence prova da Indy em SP

Com uma arrancada no final, para assumir a liderança só na última curva do circuito de rua do Anhembi, o canadense James Hinchcliffe venceu neste domingo a etapa de São Paulo da Fórmula Indy. Entre os três pilotos brasileiros na prova, o melhor resultado foi de Hélio Castroneves, que conseguiu apenas o 13º lugar, o que o fez perder a liderança do campeonato para o japonês Takuma Sato, que foi o segundo colocado na emocionante corrida recheada de bandeiras amarelas, como é tradição na categoria.

Dessa vez sem chuva, a etapa de São Paulo teve um final empolgante. Quando faltavam apenas três voltas para a bandeirada, Hinchcliffe estava em terceiro lugar - tinha largado na quinta posição e se manteve sempre no pelotão de frente. Ele, então, ultrapassou o norte-americano Josef Newgarden e partiu com tudo para cima de Takuma Sato. O piloto canadense pressionou bastante o japonês, mas só conseguiu passar já na última curva da última volta da corrida, cruzando em primeiro.

A participação brasileira na etapa de São Paulo foi frustrante. O melhor piloto do Brasil durante a corrida era Tony Kanaan, que chegou a liderar em alguns momentos e tinha chances reais de vitória, o que empolgava o público de cerca de 60 mil pessoas que lotou as arquibancadas do circuito do Anhembi. Mas, por um erro de cálculo, ficou sem combustível, parado na pista. Após ser rebocado para os boxes, ele ainda conseguiu continuar na prova, apenas para cumprir tabela e tentar ganhar alguns pontos.

Mesmo com dores por causa da lesão na mão direita, sofrida na etapa anterior do campeonato, Tony Kanaan resolveu correr no sacrifício em São Paulo. E conseguiu largar em quarto lugar, após um bom treino de classificação no sábado. Durante a prova deste domingo, ele esteve quase sempre entre os primeiros colocados e chegou a liderar duas vezes. Aí, ficou sem combustível na 51ª volta. Voltou para a pista muito atrás dos outros pilotos, o que lhe permitiu apenas completar a disputa na 21ª posição.

Hélio Castroneves, por sua vez, chegou ao Brasil para a disputa da quarta etapa da temporada como líder do Indy. Sonhava com uma vitória inédita em São Paulo. Mas teve um fim de semana para ser esquecido. Os problemas começaram ainda no sábado, quando não conseguiu dar a volta rápida no treino de classificação e ficou apenas com o 18º lugar no grid. Neste domingo, a vida do brasileiro foi bastante tumultuada, afastando as possibilidades de que pudesse lutar pelas primeiras posições da prova.

Fazendo uma corrida de recuperação desde a largada, Helinho rodou na 27ª volta, após um toque do neozelandês Scott Dixon. Depois, o brasileiro se envolveu num acidente com outros quatro carros, na 40ª volta, o que provocou mais uma bandeira amarela no circuito do Anhembi. Apesar de ter parado duas vezes seguidas nos boxes, para fazer os reparos necessários, ele conseguiu continuar na corrida. Mas, nessa altura, foi apenas para poder completar as 75 voltas, terminando com a 13ª colocação.

Para Bia Figueiredo, outra representante do Brasil na categoria, a etapa de São Paulo foi ainda mais decepcionante. Ela largou em 16º lugar e sonhava com uma boa colocação em casa, mas seu carro teve um problema no câmbio logo na sexta volta, o que a obrigou a abandonar a corrida e provocou a primeira bandeira amarela do dia. Agora, como tem contrato apenas para as cinco primeiras etapas do calendário, terá seu último desafio na temporada: as 500 Milhas de Indianápolis, no dia 26 de maio, nos Estados Unidos.

Vencedor das três edições da etapa de São Paulo realizadas até então, o australiano Will Power também teve uma corrida frustrante, assim como tem sido o seu começo de temporada. Companheiro de Helinho na equipe Penske, ele largou apenas em 22º lugar, por não ter conseguido dar uma volta rápida no treino de classificação de sábado. E, para completar, seu carro quebrou logo na 19ª volta neste domingo, quando fazia uma boa prova de recuperação e se aproximava dos primeiros colocados.

Ao ficar fora da disputa deste ano, depois de ter sido o primeiro colocado nas três edições anteriores, Will Power abriu espaço para um vencedor diferente na história da etapa de São Paulo da Indy. Muita gente quis aproveitar isso, com seguidas trocas de liderança durante as 75 voltas, mas quem levou a melhor foi mesmo Hinchcliffe, que arrancou para a ponta no final e somou a sua segunda vitória na temporada - ganhou também na abertura do calendário, em St. Petersburg, nos Estados Unidos.

Confira a classificação da etapa de São Paulo:

1) James Hinchcliffe (CAN/Andretti)

2) Takuma Sato (JAP/Foyt)

3) Marco Andretti (EUA/Andretti)

4) Oriol Servia (ESP/Panther)

5) Josef Newgarden (EUA/SFR)

6) EJ Viso (VEN/Andretti)

7) Dario Franchitti (ESC/Ganassi)

8) Simona de Silvestro (SUI/KV)

9) Simon Pagenaud (FRA/Schmidt)

10) Charlie Kimball (EUA/Ganassi)

11) Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti)

12) Alex Tagliani (CAN/Bryan Herta)

13) Hélio Castroneves (BRA/Penske)

14) Sebastien Bourdais (FRA/Dragon)

15) JR Hildebrand (EUA/Panther)

16) Tristan Vautier (FRA/Schmidt)

17) James Jakes (ING/Rahal-Letterman-Lanigan)

18) Scott Dixon (NZL/Ganassi)

19) Sebastian Saavedra (COL/Dragon)

20) Justin Wilson (GBR/Dale Coyne)

21) Tony Kanaan (BRA/KV)

22) Graham Rahal (EUA/Rahal)

23) Ed Carpenter (EUA/Ed Carpenter)

