Canadá arquiva caso de abuso sexual contra Lucas Piazon

Nesta terça-feira, 26, a Justiça do Canadá pôs fim ao caso de abuso sexual pelo qual o meia-atacante brasileiro Lucas Piazon, do Chelsea (atualmente no Reading), estava respondendo. O jogador era acusado de abusar de uma garota durante os jogos Pan-Americanos de Toronto, 2015, quando defendia a Seleção Brasileira. A informação é da ESPN.

Brian Greenspan, advogado do atleta, explicou que a promotoria encerrou o caso por falta de evidências. O defensor do jogador, no entanto, lamentou pela reputação do atleta, que teria sido atingida de maneira significante.

"A acusação nunca deveria ter acontecido, porque a polícia sabia desde o momento em que a coletiva de imprensa (no qual o anúncio do suposto abuso sexual foi feito) que esse caso nunca iria a julgamento. Foi errado, nunca deveria ter acontecido", criticou.

Com isso, Piazon, de 21 anos, pode retornar livremente ao país, diferente do goleiro Andrey, de 22 anos, e que não teve o caso arquivado. O jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, e que tem passagem pelo Botafogo-RJ, segue sendo investigado pelo suposto abuso da mesma garota e pode ser detido caso ingresse em território canadense.

Wanted by Toronto Police Sex Crimes Unit for alleged #SexAssault Lucas Domingues PIAZON & Andrey DaSilva VENTURA pic.twitter.com/PcWwnY6wnl — TPS Sex Crimes (@TPSSexCrimes) 29 outubro 2015

A polícia canadense divulgou um cartaz identificando ambos como suspeitos de abuso

