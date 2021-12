Canabrava recebe oficinas de basquete gratuitas nesse sábado

Com objetivo de incentivar a prática esportiva e hábitos, o projeto "Viva Esporte, Viva Vida" realiza sua primeira edição neste sábado, 15. Em parceria com a Federação Baiana de Basquete, serão realizadas oficinas gratuitas para crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos, no Ginásio Praça da Juventude, no bairro de Canabrava.

Das 8h às 9h, as atividades serão voltadas especialmente para cadeirantes de modo a promover a inclusão na prática de esporte. Das 9h às 14h, serão abertas ao público em geral.

As oficinas serão uma oportunidade para os jovens que se interessam pela modalidade ter contato com bolas oficiais de basquete e aprender noções básicas. Aqueles que desejarem se aprofundar mais e seguir os passos para se tornar um jogador profissional serão encaminhados pela Federação Baiana para escolinhas de basquete próximas às respectivas residências.

