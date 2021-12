Campeonato Intermunicipal de futebol terá transmissão da TVE

O duelo entre Crisópolis x Feira de Santana no domingo, às 14h40 (horário da Bahia), no estádio Mundial de Crisópolis, pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador da Bahia terá transmissão da TVE Bahia. O jogo também pode ser assistido ao vivo pelo portal irdeb.ba.gov.br.

A novidade nas transmissões do Intermunicipal são fruto de uma parceria firmada entre a Federação Baiana de Futebol( FBF) e a TVE Bahia, que detém os direitos de transmissão da competição até 2018.

O segundo jogo com transmissão pelo canal será realizado no dia 6 de novembro, na rodada de volta das oitavas de final da competição. O jogo será entre Camamú x Ibirataia, às 15h, no Estádio Municipal de Camamú, em Camamú.

